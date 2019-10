Matera e Trento gemelle ricordando De Gasperi

(ANSA) - TRENTO, 28 OTT - Sarà caratterizzata dal gemellaggio tra Matera e Trento, nel segno della Costituzione e del grande statista Alcide De Gasperi, che si adoperò nel 1952 per la prima legge speciale di intervento nei rioni Sassi, la tre giorni di iniziative sulla Carta costituzionale in programma da domani al 31 ottobre a Matera, Capitale europea della cultura 2019.

Il programma è stato presentato oggi nel corso di due conferenze stampa a Matera e a Trento. Per tutta la giornata di domani è prevista l'esposizione in prefettura della copia originale e personale della Costituzione, appartenuta a De Gasperi. Il documento venne donato dallo statista alla figlia Maria Romana e da questa al Comune di Trento: è una delle tre copie originali della Costituzione. Il 30 ottobre il documento sarà esposto al Cinema Guerrieri, dove classi del liceo classico "Emanuele Duni" di Matera e del liceo scientifico di Trento interloquiranno con il giudice costituzionale Daria Pretis, al termine di una "lectio magistralis".