Aiut Alpin, 538 interventi in 5 mesi

(ANSA) - BOLZANO, 28 OTT - Durante la stagione estiva Aiut Alpin Dolomites è stato operativo, come da convenzione con l'amministrazione della Provincia e della Sanità, dall'8 giugno fino al 27 ottobre. In questo periodo - informa una nota - sono stati effettuati 538 interventi di elisoccorso, la maggior parte emergenze per il recupero di escursionisti in montagna e alpinisti (160 i casi). Il resto per incidenti in altre attività di tempo libero, lavoro, su strade, emergenze sanitarie e ricerche. Aiut Alpini ha svolto 498 interventi in Alto Adige, 16 in Trentino e 24 in provincia di Belluno 24 per un totale di 563 persone soccorse di cui 278 emergenze sanitarie e 189 ferite, 63 recuperate illese e 33 decedute (di cui 23 a seguito di emergenze sanitarie e 10 a seguito di traumi vari). Per la prima volta dalla fondazione dell'Aiut Alpin Dolomites nel 1990 la stagione estiva è stata estesa fino a fine ottobre. Il servizio Aiut Alpin Dolomites riprenderà il 5 dicembre 2019.