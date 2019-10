(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - In Alto Adige vivono 50.333 cittadini stranieri, compresi quelli provenienti da altri Paesi europei. Il dato è contenuto nel Dossier statistico immigrazione, presentato dall'assessore Philipp Achammer assieme a Fernando Biague e Matthias Oberbacher del Servizio coordinamento per l'integrazione. Gli straneiri in Alto Adige sono il 9,5% rispetto al totale della popolazione e l'aumento rispetto al 2017 è stato di 2315 persone pari al +4,4%. In Tirolo questa percentuale è attualmente del 16%. Un terzo degli stranieri presenti in Alto Adige proviene da Paesi dell'Unione europea, il 19% dall'Asia ed il 14% dall'Africa. La maggior parte degli stranieri presenti in Alto Adige risiede nei 7 Comuni altoatesini con oltre 10.000 abitanti. Nei Comuni di Fortezza, Brennero, Ponte Gardena e Salorno la percentuale di migranti supera il 20%. La struttura anagrafica degli stranieri presenti in Alto Adige è più giovane del resto della popolazione. Il tasso di natalità è di 2,6 a fronte dell'1,6 della media provinciale. Il numero degli abitanti con background migratorio nati in Alto Adige è ancora piuttosto esiguo ma questo diventerà sicuramente un tema demografico dei prossimi anni. Le nazionalità maggiormente presenti in Alto Adige sono Albania 11,4% (5739), Pakistan 7,2% (3621), Marocco 7 % (3507), Romania 6,6% (3323).