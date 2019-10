Garda Trentino Half Marathon, superati i 4.300 iscritti

(ANSA) - TRENTO, 24 OTT - Sono attualmente 4.350 gli iscritti alla 18/a Garda Trentino Half Marathon, in programma domenica 10 novembre a Riva del Garda. La competizione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa. Al momento le iscrizioni di atleti italiani, 2.250, superano le 2.100 degli stranieri. Buona la partecipazione delle donne, il 44%, e di una folta rappresentanza di concorrenti russi. Si prevedono circa 6.000 concorrenti e 7.000 accompagnatori. Tra i favoriti al via sono confermati i campioni in carica Jean Baptiste Simukeka e Thea Heim. Nel maschile ci sarà anche il trentino-gambiano Ousman Jaiteh, quarto lo scorso anno. Gli azzurri proveranno a ritagliarsi uno spazio con Mohamed Moro, Abdelatif Batel, Jacopo Brasi, Matteo Rosa, Jacopo Caracci, Mauro Gibellini e Massimiliano Pedroni.