Areale ferroviario, incontro tra Kompatscher e Caramaschi

(ANSA) - BOLZANO, 24 OTT - Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ed il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, si sono incontrati questa mattina a palazzo Widmann per stabilire le prossime tappe verso la realizzazione del Programma unitario di valorizzazione territoriale dell'areale ferroviario di Bolzano (Puvat). L'obiettivo - si legge in una nota - è concordare tempi e modi di realizzazione della gara europea per l'individuazione dell'operatore economico chiamato a realizzare le opere infrastrutturali sull'area. Il progetto interessa un'area di 48 ettari, attualmente occupata in gran parte dal sedime ferroviario. A breve partirà il market test per individuare eventuali soggetti interessati, successivamente verrà svolto un roadshow per informare le aziende sui dettagli e del progetto ed nel prossimo anno il progetto potrà essere messo a gara.