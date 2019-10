Vaia: commissione speciale,in Trentino danni per 360 milioni

(ANSA) - TRENTO, 23 OTT - Approvato all'unanimità dal Consiglio provinciale di Trento il documento conclusivo della commissione speciale sui danni causati in Trentino esattamente un anno fa dalla tempesta Vaia e sui relativi interventi.

Nella relazione si ricorda che i danni ammontano a circa 360 milioni di euro e che la Provincia ha già stanziato 76 milioni con la previsione di arrivare a oltre 140 entro il 2021; il resto dovrebbe arrivare dallo Stato e dall'Unione europea.

"Non esiste rischio zero, questo dobbiamo mettercelo in testa per un territorio di montagna come il nostro. Vi saranno ora diversi appuntamenti in occasione dell'anniversario della tempesta Vaia perché non tutti si sono resi conto di quel che è accaduto", ha sottolineato l'assessore Giulia Zanotelli.