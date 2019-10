Stampfl candidato sindaco Svp a Merano

(ANSA) - BOLZANO, 23 OTT - L'ex manager della Dr. Schaer, Richard Stampfl, ha sciolto le riserve e si presenterà alle comunali a Merano come candidato sindaco indipendente sulla lista della Svp. Nelle prossime settimane il 61enne incontrerà gli iscritti, mentre la decisione definitiva spetterà alla Volkspartei meranese. "Serve una politica nuova per Merano", afferma Stampfl in una nota. La città del Passirio - aggiunge - "deve rimettersi in moto".

L'attuale sindaco Paul Roesch saluta con favore la candidatura di Stampfl, che definisce "un caro amico". "Per quanto mi riguarda, ho già preso una decisione, che comunicherò a tempo debito, comunque entro l'anno", informa il primo cittadino che invita i partner di colazioni "di continuare a lavorare per la città" e di "non ritirarsi già ora nelle trincee della campagna elettorale".