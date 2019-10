Olimpiadi 2026, Bolzano spiana strada

(ANSA) - BOLZANO, 22 OTT - La Provincia di Bolzano spiana la strada in vista delle Olimpiadi 2026. La giunta provinciale ha infatti approvato un disegno di legge, indispensabile per consentire all'Alto Adige di partecipare all'organizzazione dei Giochi invernali. La Provincia di Bolzano in questo modo può fare parte del Comitato organizzatore e dell'Agenzia di progettazione olimpica di Milano-Cortina 2026. Per lo stesso scopo - ha informato il governatore Arno Kompatscher in conferenza stampa - sono stati stanziati 950 mila euro fino al 2022.