Biotecnologie per la salute, accordo Cibio-Hit-Fvrt

(ANSA) - TRENTO, 22 OTT - La fondazione Hub innovazione Trentino (Hit), il Cibio dell'Università di Trento e la Fondazione per la valorizzazione della ricerca trentina (Fvrt) hanno siglato un accordo di collaborazione per la valorizzazione del trasferimento tecnologico applicato alle biotecnologie per la salute.

L'intesa biennale prevede la valorizzazione dei progetti del Dipartimento di biologia cellulare, computazionale e integrata.

L'attività coordinata da Hit e supportata dalla Fvrt, "permetterà di individuare e accelerare le iniziative di ricerca meritevoli di attenzione e potenziale oggetto di interesse da parte del mercato biotech e farmaceutico".