Trentino Sviluppo, missione commerciale in Giappone

(ANSA) - TRENTO, 19 OTT - Trentino Sviluppo, d'intesa con la Provincia autonoma di Trento, ha deciso di organizzare una missione commerciale in Giappone dal 14 al 17 gennaio 2020. L'iniziativa si rivolge alle imprese con sede legale e operativa in provincia di Trento, attive in diversi settori ed in particolare quelli della meccanica e della meccatronica, alimentare ed edilizia 'smart'.

La missione - dice una nota - sarà preceduta da un'analisi e una preparazione personalizzata, e prevede il coinvolgimento delle imprese in incontri con potenziali partner e compratori giapponesi. Attualmente, il Giappone rappresenta il 28/o Paese per quanto riguarda le vendite internazionali delle aziende trentine. Il valore dei beni esportati supera i 26 milioni di euro. I prodotti di punta sono i componenti per autoveicoli e macchinari, bevande e articoli di abbigliamento.

Il termine per presentare la manifestazione di interesse scade il 24 ottobre. Per info: trentinosviluppo.it.