Terrorismo:al via a Trento processo contro cellula anarchica

(ANSA) - TRENTO, 18 OTT - Al via oggi in Tribunale a Trento il processo contro i sette componenti di una presunta cellula anarco-insurrezionalista arrestata nel febbraio di quest'anno nell'ambito di un'operazione antiterrorismo coordinata dalla Procura di Trento.

I legali degli imputati hanno chiesto il rito abbreviato e oggi sono stati quindi sentiti alcuni testi. L'udienza è stata rinviata a novembre. Nel corso dell'udienza, un gruppo di anarchici ha inscenato una protesta davanti a palazzo di Giustizia chiedendo la liberazione dei loro compagni.

Agli imputati, accusati di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, vengono contestati sei episodi tra cui l'attentato incendiario alla sede della Lega ad Ala, in Trentino, nel corso della campagna elettorale per le elezioni provinciali del 2018, e quello al laboratorio di matematica industriale e crittografia del Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università di Trento.