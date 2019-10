Porte aperte al Nucleo elicotteri per i 60 anni di attività

(ANSA) - TRENTO, 17 OTT - Compie 60 anni il Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento. Per festeggiare la ricorrenza si sono riuniti nell'hangar 2 della sede a Trento sud i professionisti del nucleo che hanno ricevuto le congratulazioni della Giunta provinciale e delle autorità presenti. Sabato prossimo, 19 ottobre, tutti i cittadini sono invitati a visitare sia il Nucleo elicotteri sia la caserma dei vigili del fuoco a Trento, per vedere da vicino il mondo della Protezione civile.

Oggi il Nucleo dispone di una flotta di cinque mezzi, tre dei quali dedicati al soccorso sanitario, e di 42 professionisti che nelle diverse mansioni compongono lo staff operativo 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno. Mediamente le missioni annuali sono circa 3700, delle quali 2700 sono di tipo sanitario.

Moltissime le persone che sono state salvate per la rapidità con cui l'elicottero è intervenuto nelle situazioni critiche o per i rapidi trasferimenti nei centri specializzati.