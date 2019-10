TedX Trento 2019, alla scoperta del futuro

(ANSA) - TRENTO, 16 OTT - La 7/a edizione del "Tedx Trento", manifestazione che si propone di divulgare le ultime ricerche nel campo della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, sarà dedicata al mondo del futuro e alla vita che faremo tra 20 anni.

L'argomento è stato svelato ad un mese dall'evento, in programma il 16 novembre al Teatro Sociale di Trento. Il filo conduttore dei 14 interventi previsti nell'ambito della giornata di approfondimento sarà "2039: dove e come vivremo? Cosa staremo facendo? Come lavoreremo? Come ci muoveremo?". Come ogni anno, i relatori saranno docenti, ricercatori, imprenditori e esperti. Tra questi, prenderanno la parola Cristina Pozzi, del World economic forum, Carlo Carraro, già rettore dell'università Ca' Foscari di Venezia, Anna Cereseto, del Cibio di Trento, e Michelangelo Tagliaferri, scrittore e filosofo.