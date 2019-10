Anticipata City Trail causa disinnesco

(ANSA) - BOLZANO, 16 OTT - A causa del disinnesco del residuo bellico in piazza Verdi la rende necessaria l'anticipazione della gara podistica Bolzano City Trail viene anticipata a sabato.

Gli organizzatori hanno dovuto impegnare tutte le loro capacità organizzative nei giorni scorsi. Durante i lavori di scavo in piazza Verdi è stata ritrovata una bomba d'aereo risalente alla Seconda guerra mondiale, che sarà disinnescata domenica, il giorno in cui era previsto l'evento podistico a Bolzano. Per questo gli organizzatori hanno dovuto anticipare di un giorno il Bolzano City Trail, che si svolgerà sabato 19 ottobre. La partenza avverrà in piazza Walther alle ore 14.

Un cambiamento all'ultimo minuto ci sarà anche nel percorso più lungo del rinomato evento altoatesino. I partecipanti del Bolzano City Trail infatti affronteranno per due volte il percorso della gara "Run", percorrendo così 30 chilometri su un dislivello di 800 metri.