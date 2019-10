Teatro: al via 'La Bella Stagione' del Portland

(ANSA) - TRENTO, 15 OTT - Al via la nuova edizione de 'La Bella Stagione', rassegna di teatro della contemporaneità proposta dal Teatro Portland di Trento ogni anno da ottobre a inizio aprile. Previsti 10 spettacoli, in altrettanti venerdì sera, dedicati all'incontro tra arte e impegno civile con uno sguardo particolare alla nuova drammaturgia d'autore.

La scelta artistica della rassegna curata da Andrea Brunello, presentata oggi a Trento, nasce dalla riflessione che "il mondo di oggi èin continua trasformazione anche per via di una tecnologia sempre più sorprendente e di una accessibilità̀alla comunicazione social che sembra non avere limiti".

La stagione 2019-2020 inizierà il 25 ottobre con 'White Rabbit Red Rabbit', un fenomeno teatrale mondiale per la prima volta ospitato in Trentino. Si tratta di un esperimento sociale in forma di spettacolo scritto dall'iraniano Nassim Soleimanpour e interpretato da Andrea Brunello, senza regia, senza prove, e senza mai avere letto il testo.