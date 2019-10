Redditi per 10,1 miliardi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - La somma complessiva di redditi dichiarati nel 2018 da 423.272 altoatesini è pari a 10,1 miliardi di euro. Inoltre, con 23.845 di euro, la Provincia di Bolzano si colloca in seconda posizione, subito dopo la Lombardia, in termini di reddito medio dichiarato. Secondo i dati analizzati dall'Istituto promozione lavoratori, in Alto Adige le persone che "percepiscono più di 75.000 euro lordi sono 13.583, a fronte di 113.416 persone che dichiarano al fisco meno di 10.000 euro". I cinque comuni con i redditi complessivi medi più elevati sono Corvara in Badia (28.506 euro), Brunico (28.158 euro), Falzes (28.150 euro), Selva Val Gardena (27.487 euro) e Appiano (27.245 euro). A Bolzano importo medio pari a 25.935 euro. In coda Castelbello Ciardes (13.725 euro), Lasa (13.759 euro), Tubre (14.223 euro), Martello (14.360 euro) e Laces (15.628 euro). "L'Alto Adige appare come una terra dove i redditi medi dei comuni registrano talvolta differenze significative", spiega il ricercatore Friedl Brancalion.