Bilancio previsione, 6,25 mld per 2020

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - La Giunta provinciale ha approvato il documento propedeutico al bilancio di previsione con la suddivisione delle risorse disponibili. Si passa dai 5,9 miliardi del 2019 ai 6,25 miliardi per il 2020.

L'aumento delle risorse è legato alla crescita dell'economia locale e al Danc (Debito autorizzato e non contratto). Sono previsti oltre 650 milioni di euro per gli investimenti.

Entro la fine di ottobre è previsto il via libera definitivo da parte dell'esecutivo.