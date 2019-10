Barista aggredito a Merano, è grave

(ANSA) - BOLZANO, 15 OTT - È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bolzano il titolare del bar Darling di Merano. L'uomo, 60 anni, è stato aggredito e picchiato domenica sera dopo aver chiuso il suo locale, mentre si stava dirigendo verso l'auto parcheggiata.

Secondo le prime informazioni, l'aggressione sarebbe nata da un diverbio con alcuni ragazzi. Il titolare del bar è stato soccorso da alcuni volontari della Croce Rossa che si trovavano a cena in un vicino ristorante. L'uomo, ferito in modo grave, è stato quindi trasportato in ospedale. Le indagini sono in mano alla Polizia.