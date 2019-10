Vino: Cavit, fatturato 191,4 milioni (+0,5%)

(ANSA) - TRENTO, 14 OTT - Il fatturato 2018-2019 di Cavit Trento si attesta sui 191,4 milioni di euro, in leggera crescita (+0,5%) rispetto all'anno precedente, con il mantenimento della ripartizione del business, sviluppato per circa l'80% sui mercati esteri. Stabile la posizione nei due principali mercati di sbocco di Cavit, Stati Uniti e Italia.

Questi i dati principali contenuti nel bilancio di esercizio 2018-2019 approvato dall'assemblea annuale dei soci.

"Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti che confermano il totale impegno nei confronti dei soci viticoltori che, con il loro lavoro quotidiano, danno vita e forza al Consorzio. La nostra missione è da sempre tesa a garantire ai soci una redditività soddisfacente e adeguata nel tempo, in una visione di filiera integrata con le Cantine associate e, nel contempo, promuovere una viticoltura di qualità, rispettosa e sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico", commenta il presidente di Cavit, Lorenzo Libera.