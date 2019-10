Inaugurato a Trento il Museo nazionale storico degli Alpini

(ANSA) - TRENTO, 13 OTT - Sul Doss Trento è stato inaugurato il Museo nazionale storico degli Alpini, con l'alzabandiera e la deposizione di una corona in onore ai caduti. La cerimonia è proseguita con la sfilata, il taglio del nastro e la benedizione della struttura. Alla manifestazione erano presenti il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, il sindaco di Trento Alessandro Andreatta, i vertici provinciali dell'Ana con Maurizio Pinamonti e il nuovo direttore del Museo il tenente colonnello Giulio Lepore, il presidente nazionale Sebastiano Favero, il generale Claudio Berto, comandante delle Truppe Alpine, il generale Massimo Scala, direttore della direzione dei lavori del Demanio della Difesa, nonché una folta rappresentanza di consiglieri provinciali e onorevoli trentini. "Si tratta di un momento importante per la comunità trentina - ha detto Fugatti - come dimostrano i tanti amministratori presenti. C'è un senso di appartenenza della comunità trentina a questo luogo, dove è forte il senso di identità.