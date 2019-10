Grave giovane climber in val Gardena

(ANSA) - BOLZANO, 11 OTT - E' ricoverata all'ospedale di Bolzano in gravissime condizioni una giovane climber austrica precipitata nel tardo pomeriggio durante un escursione in val Gardena. La 25enne di St. Johann in Tirolo aveva compiuto con un compagno di cordata una via sul Pilastro dei Sogni a Plan de Gralba. Durante la calata la donna non ha valutato bene la lunghezza della corda ed è precipitata per una cinquantina di metri. La climber è stata recuperata in gravissime condizioni dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites e trasportata all'ospedale di Bolzano.