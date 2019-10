Giornata delle famiglie a musei Sass, Fiavé e Sanzeno

(ANSA) - TRENTO, 10 OTT - Domenica 13 ottobre porte aperte alle famiglie allo Spazio archeologico sotterraneo del Sas (Sass) a Trento, al Museo delle palafitte di Fiavé e al Museo retico di Sanzeno, in occasione della Giornata nazionale delle famiglie al museo.

L'iniziativa, quest'anno alla settima edizione, ha come filo conduttore il tema "C'era una volta al museo". Una giornata speciale - dice una nota - per visitare in autonomia i musei in modo diverso, interattivo e coinvolgente. Un'opportunità per scoprire o riscoprire attraverso giochi, indovinelli e una caccia agli indizi le vicende più antiche del Trentino, utilizzando i materiali predisposti dai Servizi educativi dell'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia di Trento.