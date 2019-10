Festival sport: Fugatti, Trento al centro del mondo sportivo

(ANSA) - TRENTO, 10 OTT - "Trento ritorna al centro del mondo sportivo italiano: quest'anno ci siamo dati una giornata in più, 40 eventi in più e, come sempre, tanti big dello sport. Il Trentino, poi, farà parte della grande squadra delle Olimpiadi invernali 2026 insieme alla Lombardia, al Veneto e all'Alto Adige. Ringrazio Giovanni Malagò: questo risultato favoloso per il nostro Trentino è stato ottenuto grazie al suo prezioso lavoro". A dirlo il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, all'inaugurazione del Festival dello sport, al Teatro sociale di Trento. Quest'anno l'evento, che si concluderà domenica 13 ottobre, è dedicato a "il fenomeno, i fenomeni".

Tantissimi gli eventi, tutti gratuiti con una sfilata di stelle e protagonisti del grande sport nazionale e internazionale. Un intrecciarsi di appuntamenti e attività outdoor animerà le quattro giornate dal mattino alla sera, offrendo informazione, spettacolo, mostre, divertimento e sport.