Calcio: Collina, Var non spegne entusiasmo ma lo raddoppia

(ANSA) - TRENTO, 10 OTT - "Non credo spenga l'entusiasmo, credo anzi che lo raddoppi", lo ha detto Pierluigi Collina, capo della Commissione arbitri Fifa, parlando del Var al Festival dello sport di Trento. Collina ha fatto riferimento all'urlo di Tardelli ai Mondiali dell'82, quando, se vi fosse stata, sarebbe intervenuta la Var per un presunto fuorigioco di Scirea, smorzando forse l'esultanza. "C'é sicuramente l'esigenza di migliorare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per ridurre i tempi, anche perché le attese in campo non piacciono", ha commentato l'ex arbitro. "Siamo già in moto per i mondiali del 2022, la logistica non sarà semplice ma ce la faremo. Sulla selezione degli arbitri le 211 federazioni e ovviamente anche l'Italia stanno già facendo un lavoro ottimale", ha poi detto il capo della Commissione arbitri Fifa. "Per il 2026, visti i numeri, arbitreremo maggiormente, magari affidando a ciascun arbitro più partite", ha aggiunto.