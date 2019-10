Maxi sequestro di cocaina in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 9 OTT - La Polizia di Bolzano ha sequestrato 12 chili di cocaina divisi in 10 pacchi, 9 incellophanati ed uno avvolto in un calzino. Il controllo è avvenuto domenica sulla statale che da Vipiteno porta all'ingresso della A22. La sostanza, sostengono gli inquirenti, ha valore di circa 3 milioni di euro sul mercato al dettaglio.

Tre le persone arrestate, tutti e tre albanesi, il più giovane, residente a Foggia, 23 anni, aveva un doppio fondo in auto con la droga occultata. In un'altra auto staffetta che accompagnava il carico c'erano altri due albanesi, di 39 e 29 anni, residenti in provincia di Pisa, anche loro arrestati, perché nella macchina é stato trovato un calzino spaiato, l'altro avvolgeva la cocaina trovata nell'auto del 23enne e questo elemento é stato determinante per collegare i tre. Si pensa che la cocaina provenga dall'Olanda. I tre arrestati sono ora in carcere a Bolzano. Secondo le analisi condotte, la cocaina sequestrata ha una purezza dell'80%.