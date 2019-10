Kompatscher, favorire prodotti regionali

(ANSA) - BOLZANO, 9 OTT - Chi vuole una politica alimentare sostenibile dovrebbe anche promuovere criteri premiali per i prodotti regionali negli appalti pubblici. Lo ha chiesto il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, in sede di Comitato delle regioni della Ue. La conferenza ha affrontato il tema di come la gestione delle mense scolastiche possa confrontarsi con la sostenibilità e la regionalità. Il presidente altoatesino ha ricordato le prescrizioni di legge in materia alimentare contenute nella direttiva UE del 2014, che devono essere tenute presenti nel caso di modifiche in questo settore. "Gli enti pubblici possono spesso progettare le loro offerte solo con soluzioni 'creative', in modo tale da offrire una chance anche ai fornitori locali, ad esempio, attraverso la condizione di brevi distanze o criteri di qualità". Un sistema di aggiudicazione che privilegia il prezzo sulla regionalità e sulla qualità contraddice l'obiettivo politico dell'Alto Adige.