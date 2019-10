Cooperative: 'Beelieve', marchio per i prodotti Neet

(ANSA) - TRENTO, 9 OTT - Si chiama 'Beelieve' il marchio che identifica i prodotti realizzati nei laboratori di falegnameria e vivaismo della cooperativa sociale Progetto 92 dai giovani Neet (Not engaged in Education, Employment or Training).

Si tratta di ragazzi e di ragazze, tra i 14 e i 29 anni, che non lavorano e non studiano e che presentano fragilità educative e difficoltà di inserimento sociale e nel mondo del lavoro. Il progetto è stato presentato oggi al Muse Social Store.

"Sentivamo l'esigenza di creare un marchio per identificare tutti i prodotti realizzati dai giovani che seguono percorsi nella nostra cooperativa, affinché sia spendibile sul mercato e riconoscibile dalle persone per il suo valore anche sociale", - ha detto il presidente di Progetto 92, Luca Sommadossi. "Abbiamo scelto di collaborare con Progetto 92 - ha il direttore del Muse, Michele Lanzinger - perché ci permette di valorizzare l'attività di studio portata avanti al Muse, con ricaduta sociale sul territorio".