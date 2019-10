Cabinovia hi-tech conquista la Norvegia

(ANSA) - BOLZANO, 9 OTT - L'hi-tech made in Italy conquista la Norvegia: il più grande impianto green del nord Europa, realizzato a Voss Gondol, centro di villeggiatura che sorge a metà strada tra Oslo e Bergen, è stato infatti costruito dall'azienda altoatesina Leitner ropeways. Si tratta della prima cabinovia trifune della Scandinavia, costata 33 milioni di euro, che in otto minuti consente di salire sull'Hangurstoppen, la montagna che sovrasta Voss. Le cabine sono firmate da Pininfarina e l'impianto è inserito in una cornice di mobilità intermodale: la stazione a valle, infatti, ospita anche la stazione ferroviaria e il terminal autobus. L'obiettivo è favorire il collegamento su rotaia tra Bergen e Voss. Con l'ammodernamento della ferrovia, in parte già avviato, saranno necessari poco più di 30 minuti anziché due ore. Alla cerimonia di inaugurazione ha presenziato anche il ministro norvegese per l'innovazione, Monica Maeland.