'Jazz'About' con Bartz e il duo De Piscopo-Esposito

(ANSA) - TRENTO, 4 OTT - Si aprirà domenica 27 ottobre, al teatro SanbàPolis di Trento con 'The comet is coming' la quinta edizione della rassegna 'Jazz'About', con i primi quattro concerti da ottobre a dicembre fra Trento e Rovereto.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 16 novembre, all'auditorium Melotti di Rovereto con il chitarrista Cory Wong.

Sempre l'auditorium Melotti ospiterà il terzo concerto della rassegna con sassofonista statunitense Gary Bartz che suonerà con il collettivo londinese jazz-funk Maisha. L'anno verrà chiuso (20 dicembre al teatro SanbàPolis di Trento) con il percussionista Tullio De Piscopo, che sarà accompagnato da un'altra leggenda italiana delle percussioni, Tony Esposito.

Verrà presentato il progetto "Voci e tamburi".