Controlli visivi gratuiti in 5 Casse rurali

(ANSA) - TRENTO, 4 OTT - In occasione della Giornata mondiale della vista, l'Unità mobile oftalmica della cooperativa Abc Irifor sarà presente, dal 7 all'11 ottobre, presso cinque filiali della Cassa rurale di Trento per screening visivi gratuiti.

Le filiali interessate sono quelle di Ravina, Mattarello, Povo, Trento-Largo Medaglie d'Oro e Gardolo.

"L'iniziativa è organizzata dalla cooperativa AbC Irifor del Trentino grazie al sostegno della nostra Cassa Rurale di Trento e della Iapb Italia Onlus, la sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della vista", precisano i vertici dell'istituto di credito cooperativo.

E' necessario prenotare il proprio turno presso le filiali della Cassa rurale di Trento. Questo il calendario: lunedì 7 ottobre a Ravina (via della Croce 4/1); martedì 8 ottobre a Mattarello (via Catoni 22); mercoledì 9 ottobre a Povo (Piazza Manci 17); giovedì 10 ottobre a Trento (Largo Medaglie d'Oro); venerdì 11 ottobre a Gardolo (piazza della Libertà 3).