Alpinismo: festeggiati i 90 anni di Cesare Maestri

(ANSA) - TRENTO, 3 OTT - Si è tenuta a Madonna di Campiglio una grande festa per l'alpinista Cesare Maestri che ha compiuto 90 anni.

Una festa per il 'Ragno delle Dolomiti' tra ricordi e aneddoti, il taglio della torta e la consegna dei doni. Tante le persone presenti: le guide alpine, il soccorso alpino, i compagni di cordata e numerose autorità. Commosso, l'anziano alpinista ha ringraziato tutti: "Mi avete fatto un grande regalo, grazie per il vostro affetto. Vi voglio bene". "È stato uno dei primi promotori dell'arrampicata in libera, del free solo. È stato tra i più forti della sua epoca, un tempo che ha visto la nascita del grande alpinismo di qualità. Alcuni suoi traguardi sono quasi impossibili anche per gli alpinisti di oggi", ha detto Valter Vidi, vice presidente delle guide alpine di Campiglio". "Cesare Maestri rappresenta l'anima migliore della storia dell'alpinismo. Grazie alle sue scalate ha condizionato in positivo l'evoluzione di questa specialità, ha detto l'assessore allo sport e turismo, Roberto Failoni.