Uomo cade nel torrente Chiese e muore

(ANSA) - TRENTO, 2 OTT - Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel greto del fiume Chiese, a Condino. La vittima è un sessantanovenne del posto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, uscito di casa per una passeggiata, nell'attraversare il torrente è scivolato cadendo in acqua. Il suo corpo è stato notato da un operaio che ha dato l'allarme. Sul posto sono giunti i soccorritori che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell'uomo.

Accertamenti sono stati avviati dai carabinieri.