Libri: premio Itas Montagna, ci sarà un solo vincitore

(ANSA) - TRENTO, 2 OTT - Cambia il regolamento del premio letterario 'Itas del Libro di Montagna'. Nella prossima 46/a edizione la giuria ha deciso che ci sarà un solo vincitore assoluto per la migliore opera sul tema della montagna, scelto tra i vincitori delle cinque nuove sezioni: Alpinismo e sport di montagna, Guide e mappe, Libri per ragazzi, Ricerca e ambiente, Vita e storie di montagna.

I premi saranno quindi composti da un vincitore assoluto (che vince la sua sezione e il Premio Itas) e 4 vincitori delle sezioni rimanenti.

Come nelle precedenti edizioni, una segnalazione particolare verrà riservata all'opera che valorizzerà gli autori o l'editoria del Trentino a cui verrà assegnata la 'Menzione speciale Trentino'.

Le pubblicazioni andranno inviate entro il 31 gennaio 2020.