Austria, voti per posta premiano i verdi

(ANSA) - VIENNA, 1 OTT - Alle elezioni politiche in Austria il voto per corrispondenza ha favorito, come previsto, i verdi e i liberali Neos. Dopo lo scrutino delle 925.090 schede arrivate per posta, i verdi - rispetto al risultato provvisorio di domenica sera - guadagnano tre seggi e salgono a 26 e i Neos uno e sono ora a 15. La Oevp di Sebastian Kurz ne perde due e scende a 71 rappresentanti nel Nationalrat, i socialdemocratici Spoe e la Fpoe, dopo l'erosione di domenica, scendono ciascuno ancora di un seggio e si fermano a 40 e 31 seggi.