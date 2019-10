Vaia: Giunta approva criteri per contributi a Dimaro

(ANSA) - TRENTO, 30 SET - Approvati oggi dalla Giunta provinciale di Trento i criteri per la concessione dei contributi per delocalizzare attività e immobili a rischio molto elevato di Dimaro Folgarida, pesantemente danneggiati dalla tempesta Vaia dell'ottobre 2018.

I criteri, in attuazione della legge dello scorso 25 settembre, prevedono due tipi di erogazione del contributo previsto per le infrastrutture private destinate ad attività economiche: nel caso di reinvestimento all'interno del territorio della val di Sole, subito una prima tranche pari al 60% del valore stimato da una perizia asseverata; quindi un altro 30% se entro due anni il privato presenterà un'ipotesi progettuale garantita da eventuale polizza fideiussoria; infine il restante 10% al riavvio dell'attività economica che deve avvenire entro 5 anni. Nel caso invece di reinvestimento in un'altra zona del Trentino, verrà erogata una prima tranche pari al 50% del valore, mentre il restante 50% da erogare alla ripartenza effettiva dell'attività entro 5 anni.