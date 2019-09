Dolomiti Unesco: Mario Tonina nuovo presidente Fondazione

(ANSA) - TRENTO, 30 SET - Da domani l'assessore all'ambiente e vice presiedente della Provincia autonoma di Trento, Mario Tonina, assume la presidenza della Fondazione Dolomiti Unesco.

"Avverto forte la responsabilità e l'orgoglio, cercando di riservare la necessaria attenzione e sensibilità che la straordinaria bellezza di questo bene naturale richiede", ha detto Tonina al Forum Dolomiti Unesco, ospitato oggi al Centro congressi di Sesto Pusteria, in Alto Adige.

Tre gli obiettivi di Tonina: "la responsabilità di mantenere integro questo sito per trasmetterlo alle generazioni future, una governance comune intesa come gioco di squadra che sappia far ritrovare quel senso di condivisione che è alla base del riconoscimento stesso e la consapevolezza del significato e delle opportunità offerte da tale riconoscimento".