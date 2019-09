Carabinieri: Carugno nuovo comandante compagnia Borgo

(ANSA) - TRENTO, 27 SET - Avvicendamento ai vertici al comando di compagnia dei carabinieri di Borgo Valsugana, dove, nei giorni scorsi, si è insediato il capitano Alfredo Carugno.

Originario della Campania, 43 anni, Carugno è al suo primo comando territoriale, dopo aver diretto la compagnia d'intervento operativo di Bari. Il comandante, diplomatosi all'accademia ufficiali, ha alle spalle esperienze operative anche in Campania e Calabria.

"La compagnia di Borgo ha competenza su Alta e Bassa Valsugana, un territorio in cui ci aspettiamo i problemi che ci sono in tutte le realtà simili, come piccoli furti, spaccio e droga tra i giovani. Un'attenzione particolare la riserveremo al presidio del territorio, in particolare di Pergine, e al contatto con la cittadinanza", ha detto Carugno.