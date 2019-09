Musica: nasce in Trentino forum per giovani compositori

(ANSA) - TRENTO, 26 SET - Si chiama "Agorà Forum & Sounds" un progetto culturale dell'associazione "Piazza del Mondo" che prevede un luogo dove giovani compositori emergenti possano incontrarsi, scambiare esperienze e idee e dare corpo a un loro progetto compositivo da proporre all'ascolto grazie all'interpretazione di un ensemble.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'associazione 'Mons. Celestino Eccher' e l'associazione 'MotoContrario', si svolgerà a Smarano, in val di Non, in quattro fine settimana da settembre a dicembre, con compositori provenienti da Italia, Stati Uniti, Polonia, Russia, Iran, Germania. La formula consiste in laboratori di composizione, coordinati da Cosimo Colazzo (docente di Composizione al Conservatorio di Trento) e da workshop sulle scritture e sulle tecniche strumentali contemporanee, che saranno guidati dai musicisti del MotoContrario ensemble.