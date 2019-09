Legambiente,veglia funebre per ghiacciai

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - Una tre giorni di 'veglie funebri' per i "ghiacciai italiani che stanno scomparendo" è in programma da venerdì 27 a domenica 29 settembre. Nei giorni dell'allerta sul Monte Bianco, l'obiettivo di Legambiente è di portare "l'attenzione di cittadini, e non solo, sugli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta". Ispirati al funerale per il ghiacciaio scomparso in Islanda, i 'Requiem per un ghiacciaio' inizieranno quindi in concomitanza con lo sciopero globale per il clima dei 'Fridays For Future'. Venerdì 27 settembre le 'veglie funebri' si terranno sui ghiacciai del Lys (versante valdostano del massiccio del Monte Rosa), del Monviso, in Piemonte, e del Montasio, in Friuli-Venezia Giulia. Ai ghiacciai dello Stelvio (provincia di Bolzano) e della Marmolada (Trento) toccherà sabato 28 e a quelli del Brenta (Trento) e del Montasio (Friuli-Venezia Giulia) domenica 29 settembre. Durante gli eventi alterneranno esperti, artisti ed esponenti di associazioni ambientaliste.