Comunali: Fi, in Trentino declinare coalizione sui territori

(ANSA) - TRENTO, 26 SET - "Per le prossime elezioni comunali in Trentino occorre perseguire la linea intrapresa con le elezioni provinciali. Dobbiamo trovare il modo di declinare una coalizione vincente anche sui territori, per avere una omogeneità tra le amministrazioni dei grossi centri urbani trentini e la Giunta provinciale di Trento". Così il coordinatore di Forza Italia del Trentino, Maurizio Perego.

"Ribadiremo questa nostra linea all'incontro di coalizione, senza escludere la possibilità di una trattativa con il Partito autonomista trentino tirolese (Patt), avviata dal segretario della Lega del Trentino Mirko Bisesti", ha detto.

In previsione delle prossime elezioni comunali in Trentino, la coordinatrice regionale Micaela Biancofiore ha nominato quale vice coordinatrice con delega agli enti locali la senatrice trentina Elena Testor.