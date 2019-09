Clima: il vescovo sostiene i giovani

(ANSA) - BOLZANO, 26 SET - Anche a Bolzano, come in tante piazze di 160 Paesi, è in programma domani l'"Earth Strike", la manifestazione promossa dai giovani per la tutela del clima. Il vescovo Ivo Muser sostiene gli sforzi delle nuove generazioni per un impegno concreto e un mutamento degli stili di vita.

"A fronte del cambiamento climatico e della necessità di interventi più incisivi a livello politico ma anche di comportamento personale la responsabilità di ciascuno di noi per il creato deve rendersi concreta nelle abitudini quotidiane, nei nostri valori, nelle scelte quotidiane, nel nostro stile di vita che possiamo trasmettere agli altri soltanto con il nostro esempio e con la nostra coerenza", così Muser. Il vescovo ricorda che "le iniziative pacifiche di mobilitazione, sensibilizzazione e formazione sui grandi temi che riguardano la questione ambientale e la tutela delle persone sono importanti e in linea con i continui richiami di Papa Francesco, a cominciare dall'enciclica Laudato si'".