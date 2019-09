Donna dispersa in Val Martello, ricerche

(ANSA) - BOLZANO, 25 SET - Sono in corso in Val Martello e nelle zone limitrofe della Val Venosta ricerche di una donna di 54 anni che risulta dispersa da ieri. La donna, residente a Ganda, non ha infatti fatto rientro da una passeggiata e così ieri sera i parenti hanno fatto scattare l'allarme. Alle ricerche partecipano una sessantina di uomini del soccorso alpino, vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.