I simulatori di guida autonoma alla Trento Smart City Week

(ANSA) - TRENTO, 20 SET - I visori che simulano la guida autonoma sono a disposizione, da questa mattina fino a domenica, in piazza Duomo a Trento nello stand di Autostrada del Brennero spa all'interno della Trento Smart City Week. Domani, alle 17, nella sala 4 del 'Villaggio digitale', saranno inoltre presentati i progetti europei sviluppati da Autobrennero che si occupano proprio di rendere materialmente possibile il salto verso la guida autonoma.

La simulazione sviluppata da Autostrada del Brennero è in grado di accompagnarci nei prossimi gradi di sviluppo della guida autonoma. Per chi volesse andare oltre l'immaginazione e approfondire lo stato di avanzamento della ricerca applicata, l'appuntamento è per domani alle 17, quando verranno illustrati i diversi progetti curati da Autobrennero come partner della Commissione europea. Si va dai convogli di tir, trasformati in treni su gomma guidati dal tir 'leader', all'implementazione della tecnologia 5G, in grado di far dialogare i veicoli tra loro.