Fugatti, prevista legge su assicurazione pompieri volontari

(ANSA) - TRENTO, 19 SET - "Questa Giunta ha affrontato con impegno un tema trascurato nelle scorse legislature e cruciale per il movimento pompieristico provinciale, realtà a cui la comunità guarda con gratitudine e rispetto e che gode del sostegno delle istituzioni. La previsione di una norma di legge che rafforza la disciplina esistente in materia di assicurazioni a tutela dell'attività operativa dei volontari ne è la dimostrazione".

"Permangono, è vero, alcuni problemi giuridici, rispetto ai quali vi è però la precisa volontà di trovare al più presto una soluzione, assieme ai diretti interessati". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

"Sulla responsabilità patrimoniale derivante da colpa grave (fattispecie comunque limitata a sporadici casi), cioè da comportamenti gravemente negligenti - precisa Fugatti - i vigili del fuoco si trovano nella stessa condizione dei dipendenti pubblici. Devono infatti tutelarsi per i danni patrimoniali derivanti dall'accertamento di colpa grave".