Kompatscher, Cna premia altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 17 SET - "Grazie all'impegno e alla buona volontà degli altoatesini la nostra Provincia può vantare la pressione fiscale più bassa per le Pmi e comunque anche una elevata qualità dei servizi". Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha commentato così i dati del Cna che pongono l'Alto Adige in prima posizione per quanto riguarda la minor pressione fiscale. "Teniamo comunque conto - ha aggiunto - che tuttora paghiamo oltre il 50% di tasse, ma l'impegno ad abbassarle viene confermato dalla Cna. Non va dimenticato - ha concluso - che la Provincia di Bolzano è un contribuente netto per lo Stato italiano".