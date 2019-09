Film settimana Critica in sale Triveneto

(ANSA)- VENEZIA, 17 SET - Dal 23 settembre al 17 ottobre saranno proiettati gratis, in 13 sale 'Essai del triveneto i film della 'Settimana della Critica' della Mostra del Cinema di Venezia grazie alla Fice Tre Venezie con il contributo di Veneto, Friuli V.G. e del Trentino A.A."L'iniziativa -dice Cristiano Corazzari, assessore alla cultura Regione Veneto, Coordinatore del progetto - consentirà al pubblico di vedere un prodotto qualificato ed in visione esclusiva".In Veneto: Italia a Belluno (23/9); Pio X-Mpx (3/10) e Esperia (16/10) a Padova;Edera a Treviso (7/10);Odeon a Vicenza (7/10) e Pindemonte di Verona (30/9 e 7/10).Astra (25/9 e 14/10) e Modena (2 e 16/10) a Trento, Capitol (30/9, 7-14/10)a Bolzano.In Friuli:Kinemax a Gorizia (10/10), Cinemazero a Pordenone (15/10), Centrale a Udine (24/9) e Ariston a Trieste (17/10). Proiettati anche i corti del "Short Italian Cinema" selezione di cortometraggi di autori italiani non ancora approdati al lungometraggio: "Passatempo" di G.Amelio (2019) e "Destino" di B.Angius (2019).