Aeroporto di Bolzano, quote ai privati

(ANSA) - BOLZANO, 16 SET - Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, ha firmato il contratto di vendita del 100% delle quote della Provincia nella società di gestione dell'aeroporto al nuovo gestore privato Abd holding srl.

L'aeroporto rimarrà sempre uno scalo a dimensione regionale. La vendita dell'aeroporto era stata stabilita con la legge 17 del 15 luglio 2016 dal Consiglio provinciale sulla base dell'esito del referendum popolare del giugno 2016. Per la società Abd holding srl ha sottoscritto il contratto l'amministratore Josef Gostner. Il contratto prevede che Abd holding srl acquisisca il 100% delle quote della società di gestione dell'aeroporto al prezzo di base d'asta di 3,8 milioni di euro più il rialzo offerto dall'aggiudicatario. "Il passaggio in mano privata della gestione dell'aeroporto porterà all'amministrazione un risparmio economico superiore ai 20 milioni di euro solo nel prossimo quinquennio, che saranno destinate ad altre finalità pubbliche", afferma Kompatscher.