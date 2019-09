Turismo: tutto l'outdoor al Vallagarina Experience Festival

(ANSA) - TRENTO, 13 SET - Si terrà dal 19 al 22 settembre il Vallagarina Experience Festival, manifestazione per gli appassionati dell'outdoor e per per chi è alla ricerca del benessere e vuole esplorare zone del Trentino ancora incontaminate e fuori dai circuiti di massa del turismo.

Le principali attività si svolgeranno a Rovereto in corso Bettini, ai giardini Perlasca e in piazza Malfatti, ma ci saranno proposte ed escursioni in tutta la Vallagarina e sulle sue cime: monte Baldo, monte Stivo, lago di Cei, monte Pasubio, monte Lancia, monte Zugna, monte Finonchio e Lessinia.

Fra le varie specialità in programma ci sono e-bike, trekking, nordic walking, trail running, yoga, bouldering, enduro, parapendio e pesca. "Questo festival intende infondere a tutto il tessuto sociale nuova fiducia nelle potenzialità turistiche della Vallagarina, un territorio con tutte le carte in regole per distinguersi come destinazione d'eccellenza per un turismo sano ed ecosostenibile", dice Nicola Cimonetti, ideatore dell'iniziativa.