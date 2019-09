In Trentino riparte iniziativa 'Scuole sicure'

(ANSA) - TRENTO, 13 SET - Riparte "Scuole Sicure": ieri il questore di Trento, Giuseppe Garramone, ha riunito tutte le Forze dell'ordine al Tavolo tecnico dettando, così come stabilito dalla direttiva ministeriale, le linee di intervento e le iniziative per il nuovo anno scolastico. Sono stati decisi gli istituti scolastici e le date in cui verranno effettuate le attività preventive e, laddove necessario, quelle repressive, "affinché i giovani studenti non entrino in contatto con i fenomeni di devianza", si legge in una nota della Questura di Trento.

Lo scorso anno la Questura ed i Commissariati di Rovereto e Riva del Garda hanno svolto circa 100 giornate di prevenzione presso tutti gli istituti scolastici delle città di Trento, Rovereto e Riva del Garda, un impiego della sola Polizia di Stato di circa 800 agenti. Furono inoltre sequestrati circa 200 grammi di sostanza stupefacente e denunciati una decina di stranieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.