Museion, van der Heide nuovo direttore

(ANSA) - BOLZANO, 12 SET - Bart van der Heide, il nuovo direttore del Museo di arte moderna e contemporanea di Bolzano - Museion, assumerà il nuovo ruolo da giugno 2020, ma già da questo autunno intende iniziare il lavoro di programmazione.

Obiettivo del direttore che proviene dai Paesi Bassi ed è uno storico dell'arte, è quello di "collegare il contemporaneo al contesto storico".

"Inoltre, il fatto che Museion sia un museo relativamente giovane, offre possibilità di sviluppo e crescita in modo da poter svolgere un ruolo nella società", ha detto van der Heide.

Per il nuovo direttore che vanta un curriculum di tutto rispetto - con attività di curatore capo dello Stedelijk Museum di Amsterdam e prima ancora direttore del prestigioso Kunstverein di Monaco - il museo in quanto tale ha una funzione di "ponte fra la storia e il futuro". "Sono felice di poter stare su questo ponte a fianco degli artisti", ha detto il direttore che andrà a sostituire l'attuale direttrice Letizia Ragaglia.